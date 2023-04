The Covenant - w filmie nie użyto prawdziwej broni. Reżyser wyjaśnia powody

fot. Fresco Film Services // STX Films // Toff Guy Films

The Covenant to nowy thriller w reżyserii Guya Ritchiego . Akcja rozgrywa się w Afganistanie i opowiada o Johnie Kinleyu, żołnierzu, który zostaje uderzony w głowę w wyniku czego traci pamięć. Zostaje uratowany przez lokalnego tłumacza imieniem Ahmed. Za scenariusz tego filmu akcji odpowiadają Ritchie, Ivan Atkinson i Marn Davies.

W głównego bohatera wciela się Jake Gyllenhaal. W obsadzie są również Dal Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr, Emily Beecham, Jason Wong, Swen Temmel, Fahim Fazli, Sean Sagar, Christian Ochoa Lavernia, Reza Diako, Abbas Fasaei i Rhys Yates.

Reżyser w rozmowie z Newsweekiem wyjawił, że w filmie nie wykorzystano prawdziwej broni. Użyto wariantu broni ASG zasilany gazem. Wygląda jak prawdziwa, włącznie z pracującym zamkiem. Po wystrzale pozostawia po sobie jedynie obłok sprężonego gazu, dzięki czemu efekt jest realistyczny. Decyzję podjęto po tragicznych wydarzeniach na planie filmu Rust, gdzie Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił Halynę Hutchins. Guy Ritchie wyjaśnił:

Teraz wszystko się zmieniło, cała gra się zmieniła. Od tamtej pory nie używaliśmy prawdziwej broni. Nie było jej. To nasz pierwszy film tak nakręcony i muszę przyznać, że to wielka ulga dla nas wszystkich. Wyglądają tak dobrze jak prawdziwe bronie i spełniają wszystkie jej funkcje. Wystrzeliwują gaz, co wydaje się tak autentyczne, jak tylko może być, ale tak jak Jake powiedział - to jednak broń ASG. Nikt nie wpadnie w żadne kłopoty.

Korzystanie z broni ASG, która zwiększa poziom bezpieczeństwa, ułatwia też pracę na planie. Przy prawdziwej broni aktorzy i ekipa filmowa musi przestrzegać procedur, więc atmosfera bywa dość napięta.

The Covenant - zdjęcia

The Covenant

The Covenant - fabuła

The Covenant Guya Ritchiego opowiada o sierżancie armii amerykańskiej Johnie Kinleyu i afgańskim tłumaczu Ahmedzie. Po zasadzce Ahmed robi wszystko, co w jego mocy, by ocalić życie Kinleya. Kiedy Kinley dowiaduje się, że Ahmedowi i jego rodzinie nie zapewniono bezpiecznego przejazdu do Ameryki, który im obiecano, chcąc spłacić swój dług, wraca do strefy działań wojennych, aby im pomóc, zanim talibowie pierwsi ich wytropią.