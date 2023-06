The Covenant online - wiemy, kiedy premiera w VOD

fot. Fresco Film Services // STX Films // Toff Guy Films

The Covenant online. Najnowszy film w reżyserii Guya Ritchie z Jakem Gyllenhaalem i Antonym Starrem w obsadzie ominął kina i trafi w Polsce od razu na streaming. Jego premiera odbędzie się już 21 lipca na platformie Amazon Prime Video.

Za scenariusz tego filmu akcji odpowiadają Guy Ritchie, Ivan Atkinson i Marn Davies. W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów są Alexander Ludwig, Antony Starr, Emily Beecham, Jason Wong, Swen Temmel, Fahim Fazli, Sean Sagar, Christian Ochoa Lavernia, Reza Diako, Abbas Fasaei i Rhys Yates.

The Covenant - zwiastun

The Covenant - o czym jest film?

The Covenant Guya Ritchiego opowiada o sierżancie armii amerykańskiej Johnie Kinleyu i afgańskim tłumaczu Ahmedzie. Po zasadzce Ahmed robi wszystko, co w jego mocy, by ocalić życie Kinleya. Kiedy Kinley dowiaduje się, że Ahmedowi i jego rodzinie nie zapewniono bezpiecznego przejazdu do Ameryki, który im obiecano, chcąc spłacić swój dług, wraca do strefy działań wojennych, aby im pomóc, zanim talibowie pierwsi ich wytropią.