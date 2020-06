The Dark Pictures: Little Hope - kilka minut rozgrywki z nowego horroru

Bandai Namco

W The Dark Pictures: Little Hope motywem przewodnim będą czarownice, a bohaterowie gry będą zagłębiać tajemnice jednego z miasteczek w XVII wieku. Tym razem na taką historię postawili twórcy Until Dawn. Druga część antologii The Dark Pictures Anthology ma zadebiutować przed końcem tegorocznego lata, ale dopiero teraz zdecydowano się pokazać grę w ruchu.

Little Hope, podobnie jak wcześniejsza opowieść Man of Medan, ma zapewnić doznań na około 4-5 godzin. Całość antologii ma zamykać się w ośmiu opowieściach, które nie wymagają znajomości poprzedniczek, a jedynym łączącym je elementem jest postać kuratora.