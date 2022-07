The Division Resurgence z pierwszym materiałem z rozgrywki. Tak prezentuje się mobilna odsłona serii

fot. Ubisoft

Uniwersum The Division powiększy się o kolejny tytuł. Tym razem nie będzie to jednak kolejna produkcja na PC i konsole, a gra stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych. Do sieci trafił pierwszy gameplay z The Division Resurgence prezentujący ten tytuł w akcji i wygląda na to, że Ubisoft postarał się, by gracze odczuwali doświadczenia podobne do tych, które towarzyszą zabawie na "dużych" platformach.

W grze zwiedzimy Nowy Jork i ma być to duża, rozbudowana lokacja. Walka przypomina to, co znamy z głównych odsłon serii - kluczową rolę odegra chowanie się za osłonami i wykorzystywanie specjalnych zdolności bohaterów. Podczas starć zmierzymy się z przedstawicielami różnych frakcji i także oni będą w stanie zaskoczyć, na przykład nasyłając na nas drony.

W oczy rzuca się całkiem solidna oprawa, choć płynność pozostawia sporo do życzenia. Warto jednak zaznaczyć, że materiał pochodzi z wczesnej wersji i nie można wykluczyć, że na premierę całość zostanie odpowiednio zoptymalizowana i dopieszczona.

The Division Resurgence - gameplay

The Division Resurgence trafi na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS i dostępne będzie w cyfrowych sklepach Google Play i App Store. Gra ma doczekać się również przedpremierowych tekstów, do których zainteresowani gracze mogą zapisać się na oficjalnej stronie tego projektu.