The Elder Scrolls Online: Necrom - oto kolejny rozdział w historii MMORPG. Powrót do Morrowind i nowa klasa postaci

fot. Bethesda

W trakcie wydarzenia Developer_Direct oficjalnie ujawniono The Elder Scrolls Online: Necrom, czyli nowe rozszerzenie do tego popularnego MMORPG. Dodatek ponownie zabierze graczy do prowincji Morrowind, choć tym razem zwiedzą oni jej wschodnią część, która wcześniej pojawiła się w TES: Arena, a więc 19 lat temu.

Necrom wprowadzi kolejną grywalną klasę postaci. Jest nią Arcanist, który będzie miał dostęp do trzech drzewek rozwoju: Herald of the Tome, Curative Runeforms i Apocryphal Soldier. Klasa sprawdzi się zarówno w zadawaniu obrażeń, przyjmowaniu ich na siebie oraz zaoferuje wsparcie sojusznikom. Jako przykład tego ostatniego może posłużyć zdolność o nazwie Apocryphal Gate, która przyzywa portal pozwalający na błyskawiczne przemieszczanie się pomiędzy dwoma obszarami.

The Elder Scrolls Online: Necrom - zwiastun filmowy

Nie zabraknie też innych atrakcji - gracze będą mieli okazję eksplorować dwie nowe lokacje, Półwysep Telvanni oraz Apocryphę, a także zmierzą się z nowymi przeciwnikami, bossami i wyzwaniami. Zapowiedziano również zupełnie nowy typ wydarzeń w otwartym świecie, kolejne osiągnięcia i przedmioty do zdobycia.

The Elder Scrolls Online: Necrom

The Elder Scrolls Online: Necrom - premiera 5 czerwca 2023 roku na PC i 20 czerwca na konsolach Xbox.