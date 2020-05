The Elder Scrolls Online „odświeży” wampiry. Zwiastun przedstawia aktualizację

Już 26 maja The Elder Scrolls Online doczeka się rozszerzenia o nazwie Greymoor. Tego samego dnia zadebiutuje też aktualizacja, która wprowadzi zmiany u wampirów. Nocni krwiopijcy otrzymają nowe zdolności, a część z tych już istniejących zostanie gruntownie przebudowana. Jak tłumaczą twórcy, ich celem jest sprawienie, by rozgrywka jako wampir wymagała więcej aktywności ze strony graczy, a przez to była też bardziej angażująca.

Odmienione wampiry mają polegać przede wszystkim na działaniu z ukrycia, Magii Krwi i odpowiedniemu łączeniu ze sobą zaklęć i zdolności. Podano pewien przykład synergii – wykorzystując umiejętność Blood Frenzy zwiększymy zadawane obrażenia kosztem punktów życia, a następnie możemy wykorzystać atak Eviscerate, który zrani wrogów mocniej, im bliżej śmierci będzie nasza postać.

Wampiry otrzymają też nową, potężną umiejętność o nazwie Blood Scion, dzięki której bohater zmieni się w potężną istotę o znacznie większej puli punktów życia, wytrzymałości i magii. Co więcej, po transformacji gracz będzie też regenerował swoje zdrowie podczas atakowania oponentów.

Więcej na temat nowej aktualizacji możecie dowiedzieć się z poniższego zwiastuna. Materiał dostępny jest z polskimi napisami.