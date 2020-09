The End - nowe informacje i pierwsze zdjęcia z czarnej komedii mającej obnażyć mechanizmy show biznesu

Monolith Films

Producent takich obrazów jak Underdog czy Na bank się uda oraz reżyser 365 dni, Tomasz Mandes wraz z Ewą Lewandowską produkuje nowy film pt. The End, zapowiadany jako kontrowersyjna czarna komedia związana z mechanizmami show biznesu. Ma to być zarazem pierwszy polski film fabularny, który jest twórczym odniesieniem do trwającej wciąż pandemii.

Produkcja będzie opowiadać o losach 7 bohaterów, którzy zostają zaproszeni do kryminalnej gry online. Szybko okazuje się jednak, że zagadki które mają rozwiązać zahaczają o tajemnice z ich życia prywatnego. Kto prowadzi tę tajemniczą grę? Jaki jest jego cel?

Poniżej przeczytacie oficjalny opis filmu:

Siedmiu sławnych aktorów daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. W chwili, gdy cały świat znajduje się w zawieszeniu, a przyszłość wydaje się więcej niż niepewna, gwiazdy otrzymują intratną propozycję. I choć nie jest ona szczytem ich ambicji zawodowych, nie zamierzają z niej zrezygnować. Seks, intrygi, zdrady, donosy, nielojalność, oszustwa, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem. To i dużo więcej demaskują twórcy filmu THE END. Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Tymi, o których rozpisywały się media, ale i takimi, o których wiedzą tylko nieliczni.

Poniżej zdjęcia zapowiadające film:

The End

Autorami scenariusza na podstawie pomysłu Tomasza Mandesa są Adam Cioczek, Robert Ziębiński, jak i sam pomysłodawca. Za zdjęcia odpowiadać będzie Bartek Cierlica. W obsadzie zobaczymy między innymi takich aktorów jak: Tomasz Karolak, Jarosław Boberek, Piotr Witkowski, Aleksandra Popławska, Paulina Gałązka, Agnieszka Wielgosz, Przemysław Sadowski, Katarzyna Figura, Janusz Chabior czy Miroslaw Zbrojewicz.

The End - premiera w 2021 roku.