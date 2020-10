The Falcon and The Winter Soldier i WandaVision - banery z bohaterami promują seriale

fot. Disney+/Marvel

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku, ale ostatecznie nie doczekamy się premiery w 2020 roku. Zdjęcia jednak wciąż trwają i produkcja jest kończona. Od czasu do czasu pojawiają się też nowe grafiki promujące serial.

W 2020 roku zadebiutuje jednak WandaVision i będzie to pierwszy serial Disney+ i Marvel Studios. Otrzymaliśmy wcześniej nawet zwiastun produkcji. Teraz również do sieci trafił baner promujący. Zobaczcie:

Falcon And The Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier - w głównych rolach wystąpią Sebastian Stan i Anthony Mackie. W WandaVision fani zobaczą powrót Elizabeth Olsen i Paula Bettany'ego. Premiera tego drugiego serialu w 2020 roku.