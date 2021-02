The Falcon and The Winter Solider - kategoria wiekowa serialu MCU zaskakuje. Będzie brutalnie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier pierwszym serialem MCU dla starszych widzów? Odkryto, że kategoria wiekowa została przyznana serialowi w Holandii. Jest to 16+ z powodu brutalnej przemocy i niestosownego języka. Do tej pory wszystkie produkcje MCU w tym kraju dostawały tradycyjnie kategorię wiekową 12+. Wyjątkiem w skali globalnej były Daredevil czy Marvel’s Jessica Jones, ale seriale Netflixa nie są uznawane za część MCU i - póki co - po stronie uniwersum nie było żadnego powiązania. Jako że informacja pochodzi tylko z Holandii i nie została otwarcie potwierdzona przez Marvela traktujemy ją, póki co, jako plotkę.

Dziennikarze przypominają o wideo z planu The Falcon and The Winter Soldier, w którym postać Johna Walkera (Wyatt Russell) bije kogoś na śmierć tarczą Kapitana Ameryki. Wygląda więc na to, ze ten serial może być czymś zupełnie innym, niż to, do czego są przyzwyczajeni fani w każdym wieku.

Według portalu TV Time zainteresowanie The Falcon and The Winter Soldier jest ogromne. Obecnie zainteresowanie jest o 200% większe niż w przypadku The Mandalorian w takim samym okresie przed premierą pierwszego sezonu. Nie jest to też zaskoczenie, bo pełny zwiastun z Super Bowl 2021 osiągnął rekordowe 125 mln odsłon w 24 godziny. Jest to więc rekord odsłon zwiastuna produkcji w historii platform streamingowych. Dla porównania spot WandaVision z lutego 2020 roku osiągnął 53 mln odsłon.

Anthony Mackie zapowiada, że serial MCU łączy dwa gatunki: thriller szpiegowski z buddy comedy (komedia o kumplach w stylu Zabójczej broni). Cały klimat według niego może wywołać skojarzenia z filmami opartymi na książkach Toma Clancy'ego.

The Falcon and The Winter Soldier - premiera 19 marca 2021 roku w Disney+.