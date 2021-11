The First Lady - Pfeiffer, Davis i Anderson jako pierwsze damy USA na zdjęciach z serialu Showtime

The First Lady to nowy serial stacji Showtime, który śledzi losy trzech pierwszych dam, Michelle Obamy, Betty Ford i Eleanor Roosevelt. Wcielają się w nie kolejno Viola Davis, Michelle Pfeiffer i Gillian Anderson. Entertainment Weekly zaprezentowało pierwsze zdjęcia z produkcji przedstawiające aktorki w swoich rolach. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

Według Showtime, pierwszy sezon serialu skupi się na życiu osobistym i politycznym Obamy, Ford i Roosevelt, śledząc „ich podróże do Waszyngtonu poprzez pouczającą intymność”.