The Flash - jaka rola Bena Afflecka? Komiksowy prequel daje wskazówkę; nowy złoczyńca!

Warner Bros.

Przyszłość filmu The Flash w chwili obecnej nie jest jasna. Choć produkcja ma docelowo zadebiutować na ekranach światowych kin 23 czerwca przyszłego roku, ostatnie kontrowersje, jakie powstały wokół odtwórcy tytułowej roli, Ezry Millera, mogą odcisnąć trwałe piętno na dalszych etapach powstawania i promocji ekranowej opowieści. Wczoraj jednak na amerykańskim rynku ukazał się komiksowy prequel nadchodzącego obrazu, zeszyt o tytule Flash: The Fastest Man Alive #1.

Historia ta może rzucać nowe światło na to, jaką rolę w samym filmie odegra Batman w wersji Bena Afflecka. Na jednej ze stron komiksu widzimy bowiem tytułowego bohatera, który trzyma w dłoniach słynny pierścień Szkarłatnego Sprintera. Później dowiadujemy się, że ma on być "prezentem" od odpowiedzialnych za jego powstanie Bruce'a Wayne'a i Alfreda, jak również artefaktem, który "otworzy nową erę bohaterów". Innymi słowy: ekranowy Batman może być dla Flasha tym kimś, kim Iron Man był dla Spider-Mana w MCU - swojego rodzaju mentorem, wspierającym podopiecznego na płaszczyznach technologicznej i finansowej.

Co ciekawe, ten sam komiks ujawnia, że w uniwersum (czy raczej - multiwersum) filmu The Flash działa także nowy w DCEU złoczyńca, Girder. Postać ta debiutowała w świecie powieści graficznych DC w 2001 roku jako hutnik Tony Woodward, który po zaatakowaniu koleżanki z pracy został wrzucony przez innych pracowników do zbiornika ze stopioną stalą, w którym znajdowały się również uboczne produkty powstałe w trakcie eksperymentów prowadzonych w S.T.A.R. Labs. Ciało Woodwarda połączyło się z metalem, przez co zyskał on nadludzką siłę i wytrzymałość - metalowa powłoka chroni Girdera przed atakami opartymi na sile fizycznej i wykorzystaniu innych form energii.

Oto plansze z rzeczonego komiksu:

Flash: The Fastest Man Alive #1 - plansze