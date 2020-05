The French Dispatch - kompozytor o rozmachu filmu Wesa Andersona

fot. Fox Searchlight

Alexandre Desplat to kompozytorska legenda Hollywood. Autor odpowiada za muzykę do najnowszego filmu Wesa Andersona pod tytułem The French Dispatch. Ujawnił on, że produkcja ma ogromny rozmach i jest większym projektem niż Grand Budapest Hotel twórcy. Trzeba przyznać, że brzmi to bardzo intrygująco, ponieważ skala poprzedniego filmu Andersona zachwycała.

The French Dispatch jest listem miłosnym od reżysera do dziennikarzy. Akcja rozgrywa się w latach 50., głównie we francuskim miasteczku. Głównym bohaterem produkcji jest amerykański dziennikarz, który próbuje stworzyć we Francji własną gazetę i pisać o tym, co dla niego naprawdę istotne.

W obsadzie znajdują się Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray i Owen Wilson.

The French Dispatch - premiera filmu w USA została zaplanowana na 16 października 2020 roku.