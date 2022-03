The Good Doctor i Rekrut - będą nowe sezony seriali

fot. Netflix

The Good Doctor i Rekrut to jedne z najchętniej oglądanych seriali ABC. Nic więc dziwnego, że stacja postanowiła przedłużyć produkcje na kolejne sezony. The Good Doctor doczeka się 6. odsłony, a Rekrut 5. serii.

The Good Doctor opowiada historię Shauna Murphy'ego, młodego chirurga z zespołem sawanta, czyli pewnym zaburzeniem rozwoju połączonym z wybitnym uzdolnieniem graniczącym z geniuszem i doskonałą pamięcią. Produkcja śledzi jego kolejne etapy kariery medycznej, oraz relacje z innymi osobami, często konfliktowe ze swoimi współpracownikami. W głównej roli występuje Freddie Highmore.

fot. ABC

Rekrut - o czym serial?

Natomiast Rekrut śledzi losy nowego policjanta w jednostce LAPD. Po pewnym zdarzeniu, w którym zagrożone było jego życie, nasz bohater postanawia dołączyć do stróżów prawa i staje się najstarszym rekrutem. Dla przypomnienia obecnie trwają również prace nad spin-offem projektu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.