The Grand Tour - koniec programu. Decyzja zapadła

Fot. Amazon

Reklama

To koniec The Grand Tour. Zapadła oficjalna decyzja odnośnie losu programu rozrywkowego. Prime Video nie będzie kontynuować The Grant Tour z trójką prowadzących. Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond kończą swoją przygodę z samochodami. A program kończy swój żywot.

The Grand Tour - koniec programu

Informację potwierdził Jeremy Clarkson w opublikowanym oświadczeniu:

- To koniec. Oceniałem samochody w telewizji od 1989 roku. To już 34 lata. Po przyszłym roku już tego nie będę robić.

Dodał też na Instagramie, że po odcinkach, które pojawią się w 2024 roku, nie będzie więcej The Grand Tour, ale potwierdził też, że będzie o dużo Farmy Clarksona.

Źródła Variety donoszą, że niedawno Clarkson, May i Hammond wrócili z Zimbabwe, w którym kręcili finałowy odcinek. Dodają, że Prime Video rozważa kontynuowanie formatu z innymi prowadzącymi, ale na ten moment zastanawiają się i żadnych decyzji nie podjęto. Co ciekawe, to oznacza koniec tego typu motoryzacyjnych programów na ekranie. Niedawno BBC podjęło decyzję o zakończeniu popularnego Top Gear.

The Grand Tour - pierwszy z odcinków 5. sezonu powinien pojawić się w lutym 2024 roku.