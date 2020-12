The Gray Man - Netflix zmienia termin rozpoczęcia zdjęć do swojego najdroższego filmu w związku z pandemią

fot. Sandro Baebler/Vera Magazine

Deadline podaje, że Netflix opóźni rozpoczęcie zdjęć do swojego najdroższego filmu - The Gray Man. Film jest obecnie w fazie przedprodukcyjnej, a zdaniem źródła portalu podczas budowania planów na Long Beach część ekipy miała pozytywne wyniki testów. W związku z rygorystycznymi protokołami i z uwagi na sytuację w stanie Kalifornia (duży wzrost liczby zachorowań), cała ekipa ma wkroczyć na plan dwa tygodnie później, niż zakładano (pierwotnie miał to być 18 stycznia).

The Gray Man będzie pierwszym filmem w reżyserii braci Russo od czasu Avengers: Koniec gry, czyli rekordu światowego Box Office. Ich zamiarem jest stworzenie nowej franczyzy o skali Jamesa Bonda. Budżet filmu przekracza 200 milionów dolarów.

prócz Ryana Goslinga, Chrisa Evansa i Any de Armas w filmie zobaczymy też nazwiska takie jak: Jessica Henwick, Wagner Moura, Julia Butters i Dhanush.

Premiera planowana jest na rok 2022. Jest to historia zabójczej rywalizacji pomiędzy dwoma szpiegami. Na Gentry'ego (Gosling) poluje w wielu miejscach świata Lloyd Hansen (Evans), który kiedyś z nim współpracował w CIA. Wszystko przez to, że Gentry zostaje spalony na misji i trzeba się go teraz pozbyć.