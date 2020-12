The Gray Man - to będzie najdroższa superprodukcja Netflixa. Kolejni aktorzy dołączają do Goslinga i Evansa

fot. materiały prasowe

The Gray Man będzie pierwszym filmem w reżyserii braci Russo od czasu Avengers: Koniec gry, czyli rekordu światowego Box Office. Ich zamiarem jest stworzenie nowej franczyzy o skali Jamesa Bonda. Budżet filmu przekracza 200 milionów dolarów. Potwierdzono, że będzie to najambitniejszy finansowo film fabularny Netflixa.

Kolejne nazwiska dołączają do gwiazdorskiej obsady. Oprócz Ryana Goslinga, Chrisa Evansa i Any de Armas w filmie zobaczymy też nazwiska takie jak: Jessica Henwick, Wagner Moura, Julia Butters i Dhanush.

Premiera planowana jest na rok 2022. Jest to historia zabójczej rywalizacji pomiędzy dwoma szpiegami. Na Gentry'ego (Gosling) poluje w wielu miejscach świata Lloyd Hansen (Evans), który kiedyś z nim współpracował w CIA. Wszystko przez to, że Gentry zostaje spalony na misji i trzeba się go teraz pozbyć.

Scenariusz został napisany przez Joe Russo, a poprawiany był przez Christophera Markusa i Stephena McFeely'ego, czyli duet od Avengers: Endgame. Zdjęcia są planowane na styczeń 2021 roku w Los Angeles oraz innych lokacjach, które nie zostały jeszcze ujawnione. Obraz powstanie pod banerem firmy producenckiej braci Russo AGBO.