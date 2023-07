The Killer's Game - Scott Adkins i Marko Zaror w obsadzie. To akcyjniak protegowanego twórcy Johna Wicka

fot. materiały prasowe

The Killer's Game to nowy film akcji w reżyserii J.J. Perry'ego. To kaskader, który zadebiutował w roli reżysera filmem Dzienna zmiana. Jest on kaskaderem z ekipy 87Eleven i protegowanym Chada Stahelskiego, współtwórcy Johna Wicka. Obsada powiększyła się o ważne nazwiska.

The Killer's Game - obsada

J.J. Perry zebrał osoby, które ucieszą fanów kina akcji. Dave Bautista gra główną rolę. W obsadzie są także Marko Zaror (John Wick 4), Scott Adkins (John Wick 4), Sofia Boutella (Rebel Moon), Ben Kingsley (Shang Chi), Pom Klementieff (Strażnicy Galaktyki 3), Ice Cube, Drew McIntyre (wrestler z WWE), Shaina West (The Woman King), Lucy Cork (Black Widow), Daniel Bernhardt (Tyler Rake 2) oraz Lee Hoon (The Love is Coming).

The Killer's Game - o czym jests film?

Głównym bohaterem produkcji jest Joe Flood, płatny zabójca, który szczyci się tym, że uśmierca tylko osoby, które na to zasługują. Pewnego dnia mężczyzna dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory i zostało mu kilka miesięcy życia. Wobec tej fatalnej diagnozy Flood postanawia utworzyć otwarty kontrakt na swoją osobę dla zabójców z całego świata. Jednak wkrótce okazuje się, że w laboratorium doszło do pomyłki i Joe jest w pełni zdrowy. Teraz bohater będzie musiał powstrzymać swoich byłych współpracowników, którzy czyhają na jego życie.

Simon Kinberg i Rand Ravich napisali scenariusz w oparciu o książkę autorstwa Jaya Bonansingi. Film nie ma daty premiery. Za produkcję odpowiada Lionsgate, czyli studio odpowiedzialne za Johna Wicka.