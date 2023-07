Oppenheimer - są pierwsze opinie; "arcydzieło"! "Najbardziej imponujący film Nolana", płacz po seansie

Universal Pictures

Oppenheimer kilka godzin temu miał swoją światową premierę w paryskim Cinema Le Grand Rex. Do sieci właśnie trafiają pierwsze opinie uczestników pokazu i oglądających dzieło wcześniej krytyków. Powiedzieć, że są one entuzjastyczne, to właściwie nic nie powiedzieć. Dziennikarze są po prostu zachwyceni, mówiąc wprost o "arcydziele", "najbardziej imponującym filmie Christophera Nolana" czy "najlepszej produkcji historycznej wszech czasów". W nielicznych reakcjach znajdziemy co prawda potencjalne mankamenty - gargantuiczny metraż całej opowieści czy sposób ekspozycji żeńskich postaci, lecz autorzy tych wpisów zaznaczają, że trudno rzeczonych grzechów reżyserowi nie odpuścić w obliczu jego "spektakularnego osiągnięcia". Oddajmy głos krytykom:

ATOM

Arcydzieło Christophera Nolana. Odważne, tragiczne spojrzenie na najciemniejszą godzinę ludzkości. Porywające występy aktorskie światowej klasy i zapierające dech w piersiach obrazy, które wywołują w widzu mnóstwo emocji. To nie tylko kolejna produkcja biograficzna, to najlepszy film historyczny wszech czasów.

Bilge Ebiri - Vulture

Oppenheimer jest... niesamowity. Słowo, które ciągle przychodzi mi na myśl, to "przerażający". Akcja toczy się w zawrotnym tempie, sama historia jest natomiast niezwykle szczegółowa. To zawiły dramat historyczny, który wciąż tworzy i tworzy swoją strukturę, aż Nolan uderza w nią młotem w najbardziej zdumiewający, absolutnie wstrząsający sposób.

Jonathan Dean - The Times

Cillian Murphy Matt Damon Robert Downey Jr. Alden Ehrenreich Oppenheimer całkowicie mnie pochłonął. Gęsty, przepełniony dialogami, pełen napięcia film, który częściowo traktuje o bombie atomowej, więcej natomiast o tym, że jesteśmy skazani na zagładę.jest naprawdę dobry, ale kluczowe jest wsparcie dla niego:wnoszą w historię nawet zabawne wstawki. Odważny, pomysłowy, złożony film, który wstrząśnie widzami.

Robbie Collin - The Telegraph

Jestem rozdarty pomiędzy nieśmiało-tajemniczym podejściem do mówienia o Oppenheimerze a napisaniem, że właśnie wyszedłem z seansu i przeżyłem totalny nokaut, który rozłupał mój mózg niczym drgające jądro plutonu i sprawił, że szlochałem przez całe napisy końcowe.

Kenneth Turan - Los Angeles Times

To prawdopodobnie najbardziej imponujące dzieło Nolana w sposobie, w jaki łączy ono jego powszechnie znaną maestrię wizualną z jednym z najpełniejszych zagłębień się w psychice postaci w całym współczesnym kinie amerykańskim.

Matt Maytum - Total Film

Seans wprawił mnie w osłupienie. To studium postaci na największą możliwą skalę, z wysublimowaną rolą główną Cilliana Murphy'ego. Monumentalny dramat historyczny, ale podbudowany całą wrażliwością Nolana: napięciem, strukturą, skalowaniem historii, efektami dźwiękowymi i wizualnymi. Wow!

Lindsey Bahr - Associated Press

Emily Blunt Spektakularne osiągnięcie, przede wszystkim ze względu na szczerą, zwięzłą adaptację, pomysłową narrację i pełne niuansów występy Cilliana Murphy'ego,, Matta Damona, Roberta Downeya Jr. i wielu, wielu innych aktorów. (...) To naprawdę poważny, filozoficzny dramat skierowany do dorosłych widzów, przepełniony napięciem i ekscytujący jak Dunkierka. A najważniejszy moment - TEN MOMENT, budzi nieskończony podziw.

Elsa Keslassy - Variety

Dowodem na to, że francuska publiczność pokochała Oppenheimera, jest to, jak długo po zakończeniu seansu pozostawała ona na placu przed kinem, debatując o samym filmie.

Steven Weintraub - Collider

Oppenheimer to niesamowite dzieło. Każdy aspekt tego filmu jest warty omówienia, od genialnych występów aktorskich, przez fantastyczną pracę kamery po sposób, w jaki Nolan opowiada historię. 3 godziny mijają szybko. Koniecznie zobaczcie produkcję w kinach IMAX, jeśli tylko możecie.

Jeremy Mathai - Slash Film

Incepcji Dunkierki Tenet Oppenheimer jest oszałamiający w każdym tego słowa znaczeniu. Wyda się to wam szalone, ale to najodważniejsza pod względem formalnym praca w karierze Nolana - a mówimy tu o reżyserze. Wyrazisty scenariusz, kapitalna ścieżka dźwiękowa, Cillian Murphy jest "Mocą".

Christopher Nolan - ranking filmów reżysera wg naEKRANIE.pl

11. Śledząc (1998)

Do sieci trafiły również zdjęcia ze światowej premiery:

Oppenheimer - światowa premiera w Paryżu

Oppenheimer - światowa premiera w Paryżu

Zobacz także:

Oppenheimer zadebiutuje w polskich kinach 21 lipca.