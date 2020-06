The Last of Us: Part II i brutalna walka o przetrwanie. Oto nowa reklama gry

SIE

Premiera The Last of Us: Part II zbliża się wielkimi krokami i już za nieco ponad dwa tygodnie będzie można sprawdzić ten tytuł w akcji. Już teraz do sieci trafiła zaś nowa reklama telewizyjna tej produkcji. Tym razem materiał nie zawiera żadnych scen z rozgrywki, ani też na silniku gry. Zamiast tego postawiono na efektowne CGI, a całość jest niezwykle klimatyczna i widowiskowa. Widzimy, jak Ellie walczy o przetrwanie w świecie pełnym niebezpiecznych zarażonych i ludzi, którzy często potrafią stanowić jeszcze większe zagrożenie.

The Last of Us: Part II zadebiutuje 19 czerwca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4. Droga tej produkcji do premiery była niezwykle burzliwa. Datę premiery kilkukrotnie przekładano, a niedawno deweloperzy i wydawca zmagali się z wyciekiem wideo z rozgrywki i istotnych informacji na temat fabuły.

The Last of Us: Part II