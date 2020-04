Czekam bardziej na The Last of Us niż Uncharted - tak twierdzi Nathan Drake z gry

Nolan North to popularny amerykański aktor głosowy, którego można było usłyszeć m.in. w serii Uncharted oraz The Last of Us. Wiemy, że te produkcje doczekają się odpowiednio filmu kinowego i serialu od HBO. North postanowił to skomentować i wypowiedzieć się na temat tego, co wydaje mu się lepszym, bardziej interesującym pomysłem.

Aktor wyjawia, że jego zdaniem to serial ma większy potencjał - m.in. z uwagi na epizodyczną formę, która lepiej sprawdzi się do opowiedzenia kilkunastogodzinnej historii i Craiga Mazina (scenarzystę i producenta serialu Czarnobyl) za sterami.

Uważam, że zrobienie serialu to znacznie lepszy pomysł niż film. Myślę, że to naprawdę doskonały pomysl, a Craig Mazin może świetnie się tu sprawdzić. Powiem szczerze, że jestem tym bardziej podekscytowany niż filmem Uncharted, bo kocham Marka Wahlberga, ale nie widzę w nim Sully'ego.

Zarówno na ekranizacje Uncharted, jak i serial The Last of Us będziemy musieli jeszcze poczekać. Prace nad filmem wstrzymano po pierwszym dniu na planie, a produkcja serialu ma ruszyć dopiero po debiucie gry The Last of Us: Part II, której premiera niedawno ponownie została opóźniona.