The Last of Us - 11 plakatów, 11 bohaterów. Pierwsze tak dokładne spojrzenie: Riley, Henry, Frank i inni

Fot. HBO

Pojawiły się nowe plakaty do serialu The Last of Us. Grafiki przedstawiają bohaterów produkcji z bliska. Niektórzy nie pojawili się na wcześniejszych materiałach promocyjnych, więc to pierwsze tak dokładne spojrzenie na nich. Zobaczcie poniżej jak wyglądają Sam, Henry, Sarah, Riley i inni. Dajcie też znać, czy ciekawi was ta premiera. Czekamy na wasze komentarze.

Przypominamy, że serial HBO powstał na podstawie postapokaliptycznej gry o tym samym tytule studia Naughty Dog.

The Last of Us - nowe plakaty

Do tej pory wszystkie przesłanki wskazywały na to, że serial będzie dość wierną adaptacją oryginału. Na przykład aktorka wcielająca się w rolę Ellie stwierdziła, że serialowe The Last of Us podąża za tymi samymi emocjami co gra i jest pełne szacunku wobec niej, zaś pierwszy plakat przypominał grafikę promującą pierwszą część gry.

Keivonn Woodard jako Sam

The Last of Us - kiedy premiera serialu?

The Last of Us - premiera została zaplanowana na 15 stycznia 2023 roku. Za to 16 stycznia serial zadebiutuje w Polsce.

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Za scenariusz odpowiadają Craig Mazin i Neil Druckmann, a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.