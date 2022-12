The Last of Us - pełny zwiastun serialu HBO. Witajcie w post-apokaliptycznym świecie Joela i Ellie

fot. HBO

The Last of Us to nowy serial HBO, który stanowi adaptację kultowej już i uwielbianej na całym świecie gry od studia Naughty Dog na konsole PlayStation. Produkcja była promowana w czasie brazylijskiego konwentu CCXP. Na panelu projektu zaprezentowano pełny zwiastun serialu. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Akcja serialu rozgrywa się w świecie, w którym wirus roznoszony przez grzyby zwane maczużnikami, zamienia ludzi w bezmyślne bestie, a w zaawansowanej fazie w ohydne potwory. Przemytnik Joel zostaje wynajęty, aby przetransportować nastolatkę Ellie do laboratorium w innej części USA. Po drodze okazuje się, że dziewczyna może być kluczem do znalezienia leku na wirusa.

The Last of Us - zwiastun

The Last of Us - plakaty i zdjęcia

The Last of Us - plakat serialu HBO

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.