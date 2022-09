The Last of Us: Part I zawiera teaser nowej gry Naughty Dog? Gracze doszukali się wskazówek

fot. SIE

Gracze dostrzegli ciekawą rzecz w The Last of Us Part I. W jednej z lokacji na ścianach widać grafiki, które mogą sugerować, co będzie kolejnym projektem Naughty Dog. Mowa o ilustracjach przedstawiających między innymi kobietę, smoka i pegaza. Warto przypomnieć, że już w 2021 roku zaczęto spekulować, że studio może pracować nad grą w klimatach fantasy po tym, jak jeden z artystów opublikował serię grafik The Women of North, z których jedna przedstawiała bohaterkę na grzbiecie smoka.

Co ciekawe, nie byłby to pierwszy taki przypadek w historii Naughty Dog. Deweloperzy w podobny sposób "zapowiedzieli" pierwsze The Last of Us: w Uncharted 3: Drake’s Deception można było natrafić na wycinek z gazety, w którym informowano o zabójczym grzybie.

https://twitter.com/NaughtyNDC/status/1566757679497895938

The Last of Us: Part I to remake świetnie ocenianej produkcji z 2013 roku. Nowa wersja dostępna jest już na PS5, a w przyszłości trafić ma również na PC.