Ubisoft ujawnia szczegóły Ubisoft Forward 2022. Zobaczymy nie tylko Assassin's Creed Mirage

fot. Ubisoft

Już 10 września o godzinie 21:00 czasu polskiego wystartuje kolejne wydarzenie z serii Ubisoft Forward, a więc pokaz, w którego trakcie zobaczymy plany francuskiego wydawcy na nadchodzące miesiące. Już wcześniej ujawniono, że to właśnie tam poznamy szczegóły na temat Assassin's Creed Mirage, czyli kolejnej odsłony cyklu o skrytobójcach. Przypomnijmy, że wedle plotek i przecieków ma być to prawdziwy powrót do korzeni: zarówno jeśli chodzi o miejsce i czas akcji (Bagdad, IX wiek), jak i rozgrywkę, w której miałoby zabraknąć elementów RPG.

Na tym jednak nie koniec, bo Ubisoft planuje pokazać znacznie więcej. Mamy zobaczyć także materiały ze Skull and Bones i Mario + Rabbids: Sparks of Hopee (obie gry mają trafić na rynek jeszcze tej jesieni), a także poznamy informacje o zawartości zmierzającej do m.in. Tom Clancy’s The Division 2 czy Trackmania.

Osoby, które zdecydują się na oglądanie transmisji na kanałach Ubisoftu na YouTube lub Twitchu, a także oficjalnych re-streamach, będą mogły zdobyć cyfrowe nagrody: