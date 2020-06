The Last of Us Part II wprowadzi szereg funkcji ułatwiających rozgrywkę

Zdjęcie: Naughty Dog

Według Naughty Dog gry komputerowe nie powinny wykluczać żadnego odbiorcy i nie są to słowa rzucane na wiatr. Wszystko wskazuje na to, że The Last of Us: Part II będzie grą najlepiej przystosowaną do obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami. Na łamach wywiadu z serwisem The Verge przedstawiciele studia ujawnili, że wdrożyli do gry aż 60 ustawień, które pozwolą precyzyjnie dopasować tytuł do potrzeb oraz fizycznych ograniczeń tej grupy odbiorców.

Wśród kilkudziesięciu opcji ułatwień dostępu znajdziemy m.in. tryb wysokiego kontrastu, podpowiedzi wibracyjne i dźwiękowe czy możliwość dowolnego przemapowania klawiszy. Dzięki temu nawet osoby z poważnymi wadami słuchu bądź wzroku będą mogły w pełni zagłębić się w świecie gry, bez konieczności korzystania z asysty osób postronnych.

Na tym jednak nie koniec, gdyż deweloperzy umożliwią wprowadzenie głęboko posuniętych zmian do samej rozgrywki, a nie tylko sposobu wyświetlania oraz interpretowania otoczenia graficzno-dźwiękowego. Użytkownik może np. ograniczyć zdolności przeciwników, usunąć łamigłówki, włączyć asystenta przemieszczania się czy sprecyzować trudność pozyskiwania zasobów bądź skradania się. Zakres przystosowania gry do możliwości gracza wykroczy daleko poza klasyczny suwak poziomu trudności - choć tego także tu nie zabraknie. Tak szczegółowe opcje ułatwień dostępu z pewnością pozwolą pokonać wiele fizycznych ograniczeń, które uniemożliwiłyby osobom z niepełnosprawnością przejście The Last of Us Part II.