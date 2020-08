The Last of Us: Part II z dużą aktualizacją. Nowe poziomy trudności, opcje i ustawienia graficzne

SIE

Niedawno do sieci trafiły informacje o dodatkowym poziomie trudności i opcji Permadeath, które pojawią się w grze The Last of Us: Part II w nadchodzącej aktualizacji. Okazuje się jednak, że będzie ona zdecydowanie bardziej obszerna i wprowadzi do produkcji Naughty Dog sporo nowej zawartości.

We wpisie na łamach PlayStation Blog zapowiedziano, że patch doda do gry także kilka filtrów graficznych (wśród nich znajdzie się m.in. cel-shading i oprawa inspirowana 8-bitowymi produkcjami) i modyfikatory rozgrywki, pozwalające np. na włączenie trybu slow motion czy nieskończonej amunicji. Listę nowości domykają też dodatkowe opcje, dzięki którym gracze będą mogli między innymi wyłączyć tryb nasłuchiwania, który oznacza wrogów za ścianami oraz ograniczyć intensywność filtru z filmowym ziarnem.

Najnowsza aktualizacja do gry The Last of Us: Part II zadebiutuje już 13 sierpnia. Produkcja ta jest dostępna wyłącznie na konsoli PlayStation 4.