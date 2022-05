Weird: The Al Yankovic Story - zwiastun. Daniel Radcliffe po metamorfozie

fot. materiały prasowe

Weird: The Al Yankovic Story jest filmem biograficznym o tytułowym artyście i muzyki, który zdobył sławę w popkulturze dzięki tworzeniu muzycznych parodii znanych dzieł. W swojej karierze muzyka jednakże zdobył pięć nagród Grammy i ma na koncie rekord najlepiej sprzedającego się artysty muzycznego w kategorii komedii. Pierwszy zwiastun pokazuje, że powinniśmy się spodziewać czegoś specyficznego.

Weird: The Al Yankovic Story - zwiastun

Według platformy Roku będzie to przekrój przez życie Ala od szybkiego osiągnięcia sukcesu, przez bycie celebrytą, jego liczne romanse skończywszy na nienajlepszym stylu życia, jakie prowadził. Pomimo tego, że sam Yankovic jest zaangażowany, film ma nie pomijać mrocznych części jego życia.

Autorami scenariusza są Eric Appel i sam Yankovic. Appel znany z serii Funny or Die stoi za kamerą. Wybrano go, ponieważ w 2010 roku stworzył krótkometrażowy film w tym stylu i spotkał się on z dobrym odbiorem. 'Weird Al' Yankovic, Max Silva, Mike Farah, Joe Farrell, Whitney Hodack, Tim Headington, Lia Buman i Neil Shah są producentami.

Weird: The Al Yankovic Story to film tworzony dla amerykańskiej platformy streamingowej Roku. Premiera jesienią 2022 roku.