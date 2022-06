The Last of Us - zdjęcia z planu serialu vs. gra. Gracze będą zadowoleni?

materiały prasowe

The Last of Us jest serialową adaptacją serii gier o tym samym tytule. Prace nad serią HBO wciąż trwają, a w Internecie nieustannie pojawiają się nieoficjalne zdjęcia zza kulis, które pozwalają zajrzeć na plan. Oczywiście ich najciekawszym elementem jest sprawdzanie, na ile produkcja będzie wierna materiałowi źródłowemu, który ma wielu fanów.

Konto @TheLastofUsTV na Twitterze jest jednym z tych, na których często pojawiają się przecieki z planu The Last of Us. Została na nim opublikowana seria zdjęć zza kulis, które zostały porównane do zrzutów ekranu z gry. Dzięki temu można zobaczyć, na ile serial przypomina produkcję Naughty Dog. Przekonajcie się sami.

The Last of Us - zdjęcia z planu vs. gra

https://twitter.com/TheLastofUsTV/status/1532075554094329856

Według tego samego użytkownika produkcja dobiegła końca w mieście Olds. Stamtąd miałaby przenieść się z powrotem do Calgary, by nakręcić jeszcze kilka scen.

https://twitter.com/TheLastofUsTV/status/1532976432531615745

Za scenariusz do serialu odpowiadają Neil Druckmann, który pracował przy powstaniu gier z serii The Last Of Us, a także Craig Mazin. Joela zagra Pedro Pasca, zaś Bella Ramsey wcieli się w Ellie. W obsadzie są także Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett i Con O'Neill.