Powstał Wiedźmin dla dzieci. To komiks o Geralcie jako tacie zwalczającym potwory

fot. Del Rey Books

Reklama

Wydawnictwo Del Rey Books zaprezentowało okładkę nowego komiksu, który szczególnie powinien spodobać się starszym fanom uniwersum Andrzeja Sapkowskiego, którzy już zostali rodzicami. The Little Witcher to ilustrowana seria przygód Geralta z Rivii jako ojca wychowującego młodą Ciri na dobrego dzieciaka. Jednocześnie uczy ją o życiu wiedźmina na podstawie własnych doświadczeń.

Tak wygląda Wiedźmin dla dzieci [ZDJĘCIE]

fot. Del Rey Books

Na Facebooku wydawnictwa można przeczytać, że komiks jest już dostępny w przedsprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Oficjalna premiera została zaplanowana na 13 maja 2025 roku. Książka jest reklamowana na "idealny prezent" z okazji Dnia Matki bądź Dnia Ojca lub dla rodziców wyczekujących narodzin dziecka. Książka może również sprawdzić się dla "graczy poszukujących nowego, radosnego spojrzenia na ich ulubioną grę".

Zobacz także:

Wiedźmin - najpotężniejsi bohaterowie książkowego uniwersum

Przypominamy nasze zestawienie z najsilniejszymi bohaterami uniwersum Andrzeja Sapkowskiego. Tutaj nie mieliśmy miejsca na domysły - w końcu ciężko stwierdzić, która z poszczególnych czarodziejek posiada większą moc albo który wiedźmin (poza Geraltem) lepiej włada mieczem. Dlatego wyłoniliśmy najlepszych z najlepszych - nawet tych, którzy nie są do końca ludźmi.