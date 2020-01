The Lodge - zobacz nowy zwiastun świetnie ocenianego horroru!

The Lodge to naprawdę dobrze oceniany po festiwalowych seansach horror, który w końcu zmierza do kin. Historia opowiada o kobiecie, która razem ze swoim nowym mężem i jego dziećmi udaje się na wycieczkę do odległej wioski, gdzie panuje głęboka i mroźna zima. Kobieta wraz z dzieciakami zostają odcięci od świata przez śnieżycę. Gdy w końcu odnajdują wspólny język, zaczynają dziać się dziwne i trudne do wyjaśnienia rzeczy...

W głównych rolach występują Riley Keough, Jaeden Lieberher (To: Rozdział 2, Na noże), Richard Armitage i Alicia Silverstone. Zobaczcie nową zapowiedź!

A tak prezentuje się plakat: