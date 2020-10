Władca Pierścieni - uroczy jak Gollum czy zgryźliwy jak Gandalf? Sprawdź, którym bohaterem jesteś

New Line Cinema

Władca Pierścieni, głównie za sprawą filmowej trylogii w reżyserii Petera Jacksona, na trwałe wszedł do popkulturowego krwiobiegu. Nie mamy żadnych wątpliwości, że w dalszym ciągu jest on jedną z najbardziej ulubionych i najważniejszych franczyz dla każdego miłośnika książek i kina. Śródziemie w pierwszej kolejności rozgościło się bowiem w naszych sercach, przenosząc nas do jedynego w swoim rodzaju świata, w którym walka z potężnym Sauronem trwa nieprzerwanie, angażując w nią kolejne pokolenia fanów.

Choć Halloween za pasem, wyszliśmy z założenia, że to właśnie Władca Pierścieni jest tym, czego w najbliższych dniach potrzebujecie - zaproponowany przez J.R.R. Tolkiena eskapizm sprawdza się w końcu w każdym, najtrudniejszym nawet momencie. Przygotowaliśmy więc specjalny quiz, który pozwoli Wam odkryć, którym z najważniejszych bohaterów Śródziemia jesteście. Zgryźliwym Gandalfem, piękniejszym niż samo życie Gollumem czy może krynicą mądrości, Galadrielą? O wynikach konieczcie poinformujcie nas w komentarzach; czas policzyć szable przed jeszcze jednym starciem z Sauronem...

Władca Pierścieni - którym bohaterem jesteś? [QUIZ]

