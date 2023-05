The Lord of the Rings: Gollum dostanie kontynuację? Studio z grantem na kolejną grę

fot. Daedalic Entertainment

Choć studio Daedalic Entertainment bardzo się starało, to z tych starań wyszedł... The Lord of the Rings: Gollum. Gra w opinii branży tak zła, że może aspirować do miana najgorszej produkcji w uniwersum Władcy Pierścieni. Sami mieliśmy okazję sprawdzić ten tytuł, a z naszymi wrażeniami możecie zapoznać się w tym miejscu. Tymczasem zachodnia branżowa prasa zza Odry donosi, że studio może już pracować nad kolejną grą na podstawie tej popularnej marki.

Studio dostało ponad 2 miliony euro dotacji na kolejną grę w świecie Władcy Pierścieni. Niemcom udało się potwierdzić, że środki te nie zostały wydane na przygody Golluma, a to oznacza, że zostaną spożytkowane na kolejną produkcję niemieckiego dewelopera.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, dotyczy on kolejnej gry w świecie stworzonym przez Tolkiena. Dotacja ujawnia również, że projekt został rozpoczęty w czerwcu minionego roku. Niekoniecznie musi to oznaczać fizyczną pracę nad grą. Może być to data, kiedy po raz pierwszy złożono wniosek o dotację, a nie rozpoczęcie prac nad projektem.

Pewnym jest, że studio będzie miało teraz okazję do rehabilitacji i pokazania czegoś więcej, niż to co udało im się osiągnąć w przypadku Golluma.