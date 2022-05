The Lord of the Rings: Gollum z konkretną datą premiery! Kiedy zagramy?

materiały prasowe

Wiemy już, kiedy gracze będą mogli wcielić się w Golluma. Produkcja studia Daedaellic Entertainment zatytułowana The Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje 1 września 2022 roku i dostępna będzie na PC oraz PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X, a później (w tym roku) także na Nintendo Switch. Poinformowano również, że konsolowe wersje gry dostępne będą w wydaniach fizycznych. Przypominamy, że pierwotnie tytuł ten miał zadebiutować jeszcze w roku 2021, ale ostatecznie terminu nie udało się dotrzymać.

The Lord of the Rings: Gollum to trzecioosobowa skradanka, w której gracze wcielą się w tytułową postać znaną z uniwersum Władcy Pierścieni. Podczas rozgrywki będziemy ukrywać się przed wzrokiem przeciwników, skradać się oraz podejmować decyzje, które mogą mieć wpływ na przebieg całej opowieści. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z jej pokazu, który odbył się w maju.