The Lord of the Rings: Gollum - gra wyciekła do sieci przed premierą. Uważajcie na spojlery!

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że The Lord of the Rings: Gollum wyciekło do sieci jeszcze przed oficjalną premierą. W serwisie YouTube opublikowano materiał wideo, który pokazywał całą grę, od początku do końca. I chociaż wideo po jakimś czasie zniknęło z sieci, to zainteresowani bez większych problemów znajdą informacje na jego temat. W mediach społecznościowych i na internetowych forach można natrafić na wpisy ze szczegółami na temat historii czy rozgrywki. Warto mieć to na uwadze i unikać tego typu miejsc, jeśli planujecie samodzielnie ograć ten tytuł i wolelibyście uniknąć potencjalnych spojlerów i psucia sobie niespodzianki.

Przypominamy, że premiera The Lord of the Rings: Gollum odbędzie się już 25 maja. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X, a w późniejszym, niesprecyzowanym jeszcze terminie ma trafić również na Nintendo Switch.