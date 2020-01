The Lovebirds - Issa Rae i Kumail Nanjiani na pierwszym zdjęciu z komedii

The Lovebirds będzie komedią romantyczną, w której wystąpią Issa Rae i Kumail Nanjiani. Nie będzie to jednak typowa produkcja z tego gatunku. Aktorzy wcielą się w parę blisko rozpadu, która dodatkowo zostanie uwikłana w morderstwo w Nowym Orleanie. To jedyny skrawek informacji dotyczący fabuły, bowiem na razie trzymana jest ona w tajemnicy. Mimo tego, że mamy do czynienia z komedią, nie zabraknie scen walk.

Za kamerą filmu stanął Michael Showalter, zaś scenarzystami są Aaron Abrams oraz Brendan Gall, choć okazuje się, że duet aktorów Rae-Nanjiani, także mieli wiele do powiedzenia w kwestii scenariusza oraz pojawiających się w nim dialogów, tak by lepiej pasował do ich wizji bohaterów. Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez portal Ew.com:

Źródło: Ew.com