The Mandalorian - Giancarlo Esposito o motywacjach Moffa Gideona

Giancarlo Esposito potwierdził, że ma o wiele większą rolę w 2. sezonie The Mandalorian. Oznacza to, że formuła może ulec zmianie, skoro jednoznaczny czarny charakter będzie częściej pojawiać się na ekranie.

W jednym z wywiadów wyjaśnił, że Moff Gideon jest wielkim przywódcą i naukowcem. Twierdzi, że próbuje zjednoczyć galaktykę po tym, jak popadła ona w chaos po upadku Imperium.

- Skąd wszystko wie? Skąd czerpie informacje o tym, co się dzieje? Jest to bardzo interesująca postać - zaciekawia aktor.

Jego wypowiedz sugeruje, że Moff Gideon może być nadal oddany ideałom Imperium i wbrew temu, co zrobili inni, pozostał tutaj, by nadal walczyć o to w co wierzy. Wiemy, że większość resztek Imperium uciekło do Nieznanych Regionów, w których po czasie przekształcili się w Najwyższy Porządek. Może teoria fanowska o powiązanych z Imperatorem Palpatinem ma tu rację bytu?

Wszystko też wskazuje, że Baby Yoda, o który wie o wiele więcej niż bohaterowie, jest kluczem do osiągnięcia jego celów. Prawdopodobnie poznamy jakieś odpowiedzi w 2. sezonie serialu.