The Mandalorian i Tenet - kompozytor muzyki o swojej pracy nad serialem i filmem

Disney PLus

Ludwig Göransson jest muzykiem, który otrzymał między innymi Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu Czarna Pantera. Skomponował też muzykę do serialu The Mandalorian. W rozmowie z portalem Deadline, skomentował swoje wrażenia z pracy nad 2. sezonem produkcji Disney+ oraz nad nowym filmem Christophera Nolana. Göransson miał też bowiem okazję skomponować muzykę do Tenet.

Kompozytor zdradził między innymi, że rozpoczął pracę nad 2. sezonem The Mandalorian kilka miesięcy temu i był tym bardzo podekscytowany. Zdradził, że twórca serialu, Jon Favreau przenosi historię w miejsca, o których nie miał pojęcia. To sprawiało, że jeszcze więcej miał zabawy przy tworzeniu oprawy audio.

fot. Warner Bros.

Ostatni czas był bardzo pracowity dla muzyka. Na początku tego roku rozpoczął także pracę nad filmem Tenet. Göransson zdołał jednak ukończyć muzykę do filmu przed pandemią koronawirusa. Ostatnie efekty pracy mógł już kończyć ze swojego domu przy pomocy komputera. Przy tej okazji jednak skomentował swoje wrażenia na temat pracy i samego filmu Nolana.

(...) jest to zdecydowanie film, którego trzeba doświadczyć w kinie. Za każdym razem, gdy go widziałem, po prostu mnie onieśmielał. Jest to wielopoziomowa historia, która daje dużo do myślenia. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak ludzie zareagują na ten film.

Zobacz także:

Tenet pojawi się w kinach w Polsce już 27 sierpnia. 2. sezon serialu The Mandalorian zadebiutuje na Disney+ w październiku.