The Mandalorian - hit Disney+ dostanie komiks! Kiedy premiera?

Fot. Marvel

Pierwszy sezon The Mandalorian ze świata Gwiezdnych Wojen wreszcie dostanie swoją komiksową adaptację od Marvel Comics! Według StarWars.com seria będzie składała się z ośmiu części, które będą odwzorowywać historię z serialu odcinek po odcinku. Georges Jeanty zajmie się zilustrowaniem tytułu, a Rodney Barnes scenariuszem. Będzie to okazja dla fanów, by po raz kolejny przeżyć wszystkie emocje związane z hitem Disney+ i przygodami Dina Djarina.

Komiks The Mandalorian #1 ukaże się w czerwcu 2022 roku.

Fot. Marvel

Georges Jeanty pracuje także między innymi nad serią Star Wars: The High Republic. Uwielbia rysować drobne szczegóły i i nie może się doczekać, by w nowym projekcie dodać coś od siebie do już i tak zachwycającego wizualnie świata.

Pierwszy sezon The Mandalorian zadebiutował na platformie Disney+ w listopadzie 2019 roku i został nominowany do wielu nagród. Drugi ukazał się w październiku 2020 roku, a trzeci jest obecnie kręcony. Fani Gwiezdnych Wojen niedługo będą też mogli cieszyć się nową serią Obi-Wan Kenobi, która ma premierę 25 maja 2022 roku.

Czekacie na debiut 3. sezonu The Mandalorian na Disney+ i nowy komiks od Marvela? Dajcie znać w komentarzu.

