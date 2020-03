The Mandalorian - reżyser Ant-Mana w ekipie 2. sezonu serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według najnowszych plotek Peyton Reed, reżyser widowiska Ant-Man i Osa stanie za kamerą kilku odcinków 2. sezonu serialu The Mandalorian od Disney+. Byłby to trzeci twórca Kinowego Uniwersum Marvela po Taice Waititim i Jonie Favreau, który pracuje przy serialu. Póki co nie ma potwierdzenia tej wiadomości. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie

Dla przypomnienia serial opowiada o łowcy nagród pracującym w Zewnętrznych Rubieżach galaktyki daleko od wpływów Nowej Republiki. Fabuła rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, kiedy jeszcze Najwyższy Porządek nie zagrażał galaktyce. Showrunnerem projektu jest Jon Favreau. W obsadzie znajdują się między innymi Pedro Pascal, Giancarlo Esposito oraz Gina Carano.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu na platformie Disney+ w październiku tego roku.