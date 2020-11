The Mandalorian: sezon 2 - opis 2. odcinka. Szkice i zdjęcia Vantha z premiery sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Opisy fabuły kolejnych odcinków The Mandalorian to zawsze zagadka do rozwikłania. Są one tak lakoniczne, jak to tylko możliwe, by nie zdradzić tajemnicy i możliwych spoilerów.

O czym 2. odcinek? Czytamy, że Mandalorianin musi przewieźć pasażera z cennym ładunkiem podczas ryzykownej wyprawy. O co może chodzić? Tak naprawdę może to dotyczyć czegokolwiek, co widzieliśmy w pierwszym odcinku lub trailerze. Przy tak powierzchownych opisach trudno wywnioskować, w jakim kierunku historia odcinka może się potoczyć.

Do sieci trafiły szkice z premiery 2. sezonu, nowe zdjęcia oraz plakat Cobba Vantha granego przez Timothy'ego Olyphanta. Fotki są oczywiście spoilerowe, bo znajdują się na nich kluczowe sceny z odcinka na czele z powrotem Boby Fetta.

The Mandalorian: sezon 2, odcinek 1 - szkic koncepcyjny

The Mandalorian - emisja co tydzień w piątki na Disney+.