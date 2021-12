The Matrix Awakens pokazuje potęgę Unreal Engine 5

Źródło: Epic Games

Jeśli wydawało ci się, że Cyberpunk 2077 wyznaczył nowy standard w rozwoju grafiki komputerowej dla gier z otwartym światem, spójrz na The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, nowe demo technologiczne silnika graficznego Unreal Engine 5 zaprezentowane w trakcie konferencji The Game Awards 2021. To coś więcej, niż ładnie wyglądająca scena. To żywy, proceduralnie generowany świat, w którym mogą zanurzyć się posiadacze konsol Sony oraz Microsoftu.

Oto jak świat Matrixa prezentuje się na nowym silniku od Epic Games:

Twórcom dema technologicznego udało się stworzyć żywą tkankę miejską, którą miejscami możemy pomylić z kadrami z hollywoodzkich filmów. I to nie tylko dlatego, że Carrie-Anne Moss oraz Keanu Reeves po raz kolejny wcielili się w nim w role bohaterów Matrixa, a zespół odpowiedzialny za stworzenie nowej kinowej, w tym m.in. Lana Wachowski, produkcji partycypował w jego realizacji. W demie zaprezentowano m.in. dynamiczne sceny akcji oraz pościgi samochodowe, a także oddano nam do dyspozycji możliwość swobodnego eksplorowania obszernego miasta.

Miasta, które dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów cząsteczkowych, narzędzi do zarządzania pamięcią komputera, generowania realistycznie wyglądających ludzi czy renderowania wiernie odwzorowanego oświetlenia, wygląda po prostu fenomenalnie.

Demo technologiczne można pobrać na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.