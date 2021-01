The Medium - zwiastun prezentuje zdolności głównej bohaterki. Ujawniono też wymagania wersji PC

Bloober Team

Premiera The Medium, nowego survival-horroru od polskiego studia Bloober Team, zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji opublikowano kolejny zwiastun, w którym tym razem skupiono się na wyjątkowych zdolnościach głównej bohaterki, Marianne, będącej jednocześnie tytułowym medium.

Główna bohaterka ma przede wszystkim wyczulone zmysły, które pozwalają jej zobaczyć, usłyszeć i poczuć rzeczy, których inne osoby nie widzą. Pozwala to dostrzec np. ukryte obiekty czy przełączniki. Marianne może też "odtwarzać" wspomnienia zapisane w pewnych przedmiotach. Najważniejszą zdolnością jest jednak umiejętność eksploracji świata duchowego i również tam protagonistka będzie w stanie przywoływać wydarzenia z przeszłości.

Zaprezentowano też grafikę, która w jasny i klarowny sposób pokazuje wymagania sprzętowe The Medium na PC. Niestety gracze muszą posiadać dość wydajny sprzęt, by cieszyć się komfortową rozgrywką. Nawet do zabawy w rozdzielczości 1080P i przy 30 klatkach na sekundę konieczny jest GTX 1060 lub AMD R9 390X. Jeśli zaś zależy nam na najwyższej jakości grafiki i technologii ray tracing, to wtedy musimy posiadać naprawdę wydajny i kosztowny sprzęt.

fot. Bloober Team

The Medium - premiera 28 stycznia na PC oraz Xbox Series X/S.