The Movie Critic - nowy szczegół o ostatnim filmie Tarantino. Ten detal był też w poprzednim

Paul Schrader to doceniany scenarzysta i lubiany reżyser. Ostatnio udzielił wywiadu francuskiemu Le Monde, który został przełożony z francuskiego przez portal The Playlist. Dzięki temu dowiadujemy się, że rozmawiał z Quentinem Tarantino i dotyczyło to filmu The Movie Critic.

The Movie Critic - ostatni film Tarantino

Okazuje się, że Quentin Tarantino skontaktował się z nim, aby uzyskać pozwolenie na wyreżyserowania fragmentów jego starego filmu, który będzie częścią The Movie Critic. Dodał, że Tarantino pokaże swoje wersje filmów z tej epoki lat 70.

- Poprosił mnie o pozwolenie na nakręcenie zakończenia filmu Kulisty piorun w reżyserii Johna Flynna, ponieważ napisałem do niego scenariusz, zanim został przepisany i spłycony.

Quentin Tarantino pokazywał już swoje wersje fragmentów klasyków kina w filmie Pewnego razu... w Hollywood. Na czele z umieszczeniem fikcyjnej postaci granej przez Leonardo DiCaprio w kultowym hicie Wielka ucieczka z 1963 roku. Na razie nie wiadomo, jakie inne klasyki pojawią się w The Movie Critic. Data premiery nie jest znana.