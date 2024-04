The Office - pierwsi aktorzy dołączają do obsady nowego serialu. Znacie ich z Gwiezdnych Wojen oraz Białego lotosu

fot. NBC

Greg Daniels powraca do uniwersum Biura (The Office), poszerzając je o odrębną historię z nowymi bohaterami. Najprawdopodobniej akcja będzie rozgrywać się w zupełnie innym biurze. Do obsady produkcji dołączyła dwójka aktorów. Są to Sabrina Impacciatore (Biały lotos) oraz Domhnall Gleeson (Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie).

Sabrina Impacciatore

Universal Television odmówiło komentarza, ponieważ szczegóły dotyczące projektu wciąż pozostają tajemnicą. Tym samym nie wiadomo, w kogo wcielą się aktorzy i jaka będzie ich rola w nowej odsłonie The Office.

The Office - co wiadomo o nowym serialu?

W styczniu 2024 roku Greg Daniels potwierdził, że otwiera pokój scenarzystów, rozpoczynając rozwijanie swojego projektu, który pozostanie w tym samym uniwersum co hit NBC. Daniels powiedział, że ta sama ekipa dokumentalna robiąca film o zupełnie innej tematyce może być intrygującym podejściem, co pozwoli na poszerzenie uniwersum The Office.

Niedawno do współpracy przyłączono Michaela Komana, który stał się współtwórcą serialu. Już wcześniej pracował z Danielsem nad Saturday Night Live.

Informatorzy Deadline twierdzą, że pojedyncze postacie z The Office mogą pojawiać się gościnnie, ale spotkanie pełnej obsady po latach jest wykluczone.

