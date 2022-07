The Office - wyjątkowy zestaw LEGO dla fanów serialu. Biuro będzie do waszej dyspozycji

LEGO

Biuro jest amerykańską wersją znanego sitcomu z Wielkiej Brytanii współtworzonego przez Ricky'ego Gervaisa, który koncentruje się na życiu pracowników tytułowego biura. Showrunnerem amerykańskiej wersji był Greg Daniels. Sitcom emitowany był od 2005 do 2013 roku i do dziś cieszy się ogromną popularnością.

Szczególnie amerykańska wersja do dziś obecna jest przy okazji memów oraz cytatów w przestrzeni internetowej. Nic zatem dziwnego, że furorę w sieci zrobiła promocja nowego zestawu LEGO nawiązującego właśnie do serialu The Office. Już niedługo każdy fan będzie mógł na swoim stole zamieścić przestrzeń biurową znaną z produkcji oraz 15 figurek z postaciami takimi jak Michael Scott, Dwight Schrute, Pam Beesly, Jim Halpert i wiele innych. Zestaw składa się z 1164 elementów i kosztuje 119,99 dolarów (w Polsce cena wynosi 569,99 zł). Premiera odbędzie się 1 października.

Zestaw zawiera wiele easter-eggów do wątków znanych z serialu, jak np. zszywacz umieszczony w galaretce i garnek Kevina z chilli, który rozlał się na dywan. Oczywiście Michael Scott dzierży w ręku swój kubek "World's Best Boss". Zobaczcie zdjęcia:

The Office - zestaw LEGO