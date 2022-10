The Old Guard 2 - Charlize Theron o sequelu. Będzie bardziej światowy

fot. Netflix

Film The Old Guard 2, w którym główną rolę zagrała Charlize Theron, cieszył się sporą popularnością na Netflixie. Platforma zamówiła drugą część, w której pojawią się nowe twarz - m.in. Uma Thurman i Henry Golding. Z kolei za kamerą sequela Ginę Prince-Bythewood zastąpiła Victoria Mahoney.

We wrześniu, gdy odbył się event TUDUM dla fanów Netflixa, pokazano zabawny film z głównymi aktorami z planu drugiej części. Produkcja odbywała się w Rzymie i wygląda na to, że to tylko jedna z lokalizacji kontynuacji. Charlize Theron w wywiadzie dla Variety opowiedziała o tym, czego fani mogą spodziewać się po sequelu. Przyznała, że nie jest jedną z tych osób, która pretensjonalnie mówi, że film jest większy i lepszy. Dodała, że robi wrażenie to co zrobili, szczególnie że pierwszy film był tak specyficzny. Dalej kontynuowała:

Pozwoliliśmy widzom myśleć, że ten świat jest ustalony i naprawdę postawiliśmy go na głowie. Więc jestem tym podekscytowana. Mamy większą obsadę i wydaje się to bardziej światowe. To duży film.

Oprócz Charlize Theron w The Old Guard 2 ponownie zobaczymy takich aktorów jak KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo oraz Chiwetel Ejiofor. Podobnie, jak pierwsza część, sequel jest oparty na komiksie Grega Rucki i Leandro Fernandeza.

