The One and Only Ivan - zwiastun filmu familijnego Disney+. Niezwykła historia goryla

fot. Disney+

The One and Only Ivan to film aktorski oparty na książce pod tym samym tytułem autorstwa Katherine Alice Applegate. Jest to historia o przyjaźni, sile wizualizacji i znaczeniu miejsca, który możemy nazywać domem. Bohaterem jest goryl Ivan, który mieszka ze słonicą Stellą, psem Bobem i innymi zwierzętami. Niewiele pamięta z czasów, gdy żył w dżungli z rodziną. Kiedy do ośrodka trafia młode słoniątko imieniem Ruby, odzywają się wspomnienia. Odseparowanie Ruby od rodziny żyjącej w dziczy zmusza Ivana do kwestionowania podstaw swojego życia i zastanowienia się nad tym, skąd pochodzi i gdzie chce żyć.

Główną rolę aktorską gra Bryan Cranston, a towarzyszą mu Ramon Rodriguez i Ariana Greenblatt. Głosami zwierząt są Sam Rockwell (Ivan), Angelina Jolie (Stella), Danny DeVito (Bob), Helen Mirren (Snickers, pudel), Brooklynn Prince (Ruby), Chaka Khan (kura Henrietta), Mike White (Frankie, foka) i Philippa Soo (Thelma, papuga).

The One and Only Ivan - zwiastun

Thea Sharrock stoi za kamerą, a Mike White jest autorem scenariusza. Angelina Jolie jest jedną z producentek. Film miał mieć premierę w kinach, ale z uwagi na pandemię koronawirusa podjęto decyzję o wprowadzeniu go w VOD.

The One and Only Ivan - premiera w Disney+ odbędzie się 14 sierpnia. Na razie nie wiemy, w jakiej platformie film będzie dostępny w Polsce.

