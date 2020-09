The Outpost: sezon 3 - zobaczcie zdjęcia z premierowego odcinka. Jest też plakat i teaser

fot. materiały prasowe

The Outpost to serial fantasy telewizji The CW, a jego główna bohaterką jest Talon, ostatnia przedstawicielka rasy Czarnokrwistych, która odkrywa nadprzyrodzone moce. Już wkrótce produkcja powróci z trzecim sezonem, a tymczasem w sieci pojawiły się materiały promocyjne show. Przedstawiamy plakat i teaser nadchodzącej serii oraz galerię zdjęć z pierwszego odcinka zatytułowanego For the Sins of Your Ancestors.

W głównej roli ponownie zobaczymy Jessicę Green. Oprócz niej w obsadzie znaleźli się także Reece Ritchie, Anand Desai-Barochia, Jake Stormoen, Imogen Waterhouse, Aaron Fontaine, Adam Johnson, Izuka Hoyle oraz Jaye Griffiths. Scenariusz pierwszego odcinka został napisany przez Jasona Fallera i Kynana Griffina, a wyreżyserował go Marc Roskin.

Poniżej możecie obejrzeć teaser 3. sezonu The Outpost.

The Outpost - teaser

W galerii znajdziecie plakat oraz zdjęcia z otwierającego 3. sezon odcinka:

The Outpost - plakat

Amerykańska premiera 3. sezonu The Outpost zaplanowana jest na 8 października 2020.