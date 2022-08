Sandman - 11 odcinek. Twórcy ujawniają, kiedy powstał bonusowy epizod

fot. Liam Daniel/Netflix © 2022

11 odcinek produkcji The Sandman mocno zadziwił fanów serialu przede wszystkim tym, że w ogóle się pojawił. Po tym, jak na Netflixie ukazało się 10 odcinków pierwszego sezonu, nikt nie spodziewał się, że twórcy lada moment wyjdą z jeszcze jedną propozycją. Choć takie działanie jest dość nietypowe dla danej platformy streamingowej, gdyż zwykle wypuszcza ona cały sezon za jednym zamachem, współtwórca Neil Gaiman zdradził, że bonus, jakim obdarowani zostali widzowie, był zaplanowany od samego początku.

Sandman - kulisy powstania 11 odcinka

Neil Gaiman w wywiadzie dla EW tłumaczył, jak doszło do stworzenia niespodziewanego epizodu:

To była sugestia Davida Goyera, ale natychmiast ją przyjęliśmy. Mieliśmy właśnie zamiar zaprezentować serial platformom streamingowym i zapadła decyzja, że przedstawimy 11 odcinków. Zrobimy 10 odcinków, a potem będzie 11, specjalny, o którym nikt nie będzie wiedział. Wiedzieliśmy, że się to sprzeda. Oznaczało to również, że mogliśmy rozpocząć proces tworzenia tych historii bardzo, bardzo wcześnie.

Sandman - fabuła extra odcinka

Niespodzianka zaproponowana przez twórców serialu, choć została zamknięta tylko w jednym odcinku, składa się z dwóch osobnych historii. Jedna z nich, czyli Sen o tysiącu kotów opowiada o kotce syjamskiej, która przez przykre doświadczenie, traci wiarę w ludzkość. Następnie we śnie przenosi się do nowego świata, gdzie natrafia na Morfeusza. Druga opowieść Kaliope dotyka problemu sfrustrowanego pisarza, który uparcie dąży do odnalezienia inspiracji, w czym pomóc mu ma tytułowa bohaterka - Muza wywodząca się z greckiej mitologii. Jej piękno inspiruje autorów do tworzenia wielkich dzieł literatury i sztuki. Dodatkowy odcinek wyróżnia nie tylko złożoność wątków fabularnych, ale także fakt, że jest on odrębny i niepowiązany z wcześniejszymi epizodami. Pierwsza jego część przedstawiona jest w formie animowanej, natomiast Kaliope już w wersji aktorskiej.

Serial Sandman wraz ze specjalnym odcinkiem dostępny jest na Netflixie.