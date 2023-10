Powstanie The Social Network 2? Reżyser David Fincher rozmawiał o tym ze scenarzystą oryginalnego filmu

The Social Network / fot. Columbia Pictures

Film The Social Network z 2010 roku przedstawia historię powstania i rozwoju Facebooka, jak również przybliża sylwetkę założyciela platformy społecznościowej, Marka Zuckerberga.

W niedawnym wywiadzie dla The Guardian, reżyser David Fincher został zapytany o to, czy w związku z dalszym rozwojem Facebooka, działaniami Marka Zuckerberga i Mety, The Social Network doczeka się kontynuacji. Reżyser zdradził, że rozmawiał na ten temat z Aaronem Sorkinem, scenarzystą oryginalnego filmu.



Aaron i ja rozmawialiśmy o tym, ale… to jest puszka Pandory - odpowiedział Fincher.

Nigdy nie wiem, dokąd zmierzam. A ja lubię być zagubiony - dodał.

David Fincher - najbliższy film reżysera

Choć kontynuacja The Social Network nie jest pewna, znana jest data premiery innego filmu reżysera.

Thriller Zabójca opowiada o płatnym mordercy, który zostaje uwikłany w międzynarodową obławę po nieudanym zabójstwie. W roli głównej występuje Michael Fassbender, który grał w filmach takich jak X-Men: Pierwsza klasa, Makbet czy Jane Eyre.

Scenariusz do filmu napisał Andrew Kevin Walker.

Film Zabójca będzie można oglądać od 10 listopada na platformie Netflix.